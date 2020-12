“Papà, mi spieghi perchè ridono?”. Il piccolo George imbarazza il principe William su una battuta “spinta” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il principe William ha condiviso un momento piuttosto imbarazzante che ha visto protagonista suo figlio George. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno deciso di passare una serata speciale con i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. I reali hanno assistito a una performance speciale dello spettacolo “Pantoland at the Palladium”. Il principe William, che ha anche incontrato il cast nel backstage, ha raccontato agli attori le domande scomode poste dal piccolo George, che era curioso di conoscere il significato di alcune battute un pò spinte. Nigel Havers, uno degli attori dello spettacolo teatrale, ha raccontato tutto al ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha condiviso un momento piuttostonte che ha visto protagonista suo figlio. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno deciso di passare una serata speciale con i loro tre figli, il, lassa Charlotte e ilLouis. I reali hanno assistito a una performance speciale dello spettacolo “Pantoland at the Palladium”. Il, che ha anche incontrato il cast nel backstage, ha raccontato agli attori le domande scomode poste dal, che era curioso di conoscere il significato di alcune battute un pò spinte. Nigel Havers, uno degli attori dello spettacolo teatrale, ha raccontato tutto al ...

