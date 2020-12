Paolo Rossi, furto in casa nel giorno del funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) VIDEO Paolo Rossi, l'arrivo della salma a Perugia dopo le esequie di Vicenza 12 dicembre 2020 Un colpo messo a segno in un momento drammatico. I ladri si sono introdotti nell'abitazione di Paolo Rossi,... Leggi su perugiatoday (Di domenica 13 dicembre 2020) VIDEO, l'arrivo della salma a Perugia dopo le esequie di Vicenza 12 dicembre 2020 Un colpo messo a segno in un momento drammatico. I ladri si sono introdotti nell'abitazione di,...

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - perchetendenza : 'Toscana': Perché nel giorno dei funerali, che si sono tenuti nel Duomo di Vicenza, dei malviventi hanno svaligiato… - TizianaMati17 : RT @BugattiCristian: Lo stadio di Vicenza dovrebbero intitolarlo a Paolo Rossi, senza alcun dubbio. L’idea del viale mi sembra meno forte e… -