Paolo Rossi, furto in casa nel giorno dei suoi funerali: l’oltraggio al campione (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella mattina di ieri, 12 Dicembre 2020, si sono svolti i funerali dell’ex calciatore Paolo Rossi. Il mondo del calcio ha omaggiato il grande campione con un minuto di silenzio sui vari campi da gioco. Doveva essere una giornata triste e dedicata completamente alla memoria del giocatore, ma purtroppo è avvenuto un episodio decisamente spiacevole, un vero e proprio oltraggio nei suoi confronti: c’è stato un furto nella casa di Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali. Un episodio talmente sgradevole che ha lasciato tutti quanti senza parole. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente al furto. Sono in corso i ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella mattina di ieri, 12 Dicembre 2020, si sono svolti idell’ex calciatore. Il mondo del calcio ha omaggiato il grandecon un minuto di silenzio sui vari campi da gioco. Doveva essere una giornata triste e dedicata completamente alla memoria del giocatore, ma purtroppo è avvenuto un episodio decisamente spiacevole, un vero e proprio oltraggio neiconfronti: c’è stato unnelladineldei. Un episodio talmente sgradevole che ha lasciato tutti quanti senza parole. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente al. Sono in corso i ...

