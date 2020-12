Paolo Rossi | furto in casa durante i funerali dell’eroe di Spagna 1982

Leggi su ck12

(Di domenica 13 dicembre 2020)sconcertante indidi: la denuncia della moglie, bottino davvero esiguo. (Instagram)Un episodio che lascia sgomenti è avvenuto oggi mentre tutto il mondo del calcio, non solo quello italiano, piangeva la morte died era vicino a famiglia e amici per i. Stando a quanto si è appreso, proprio mentre a Vicenza si tenevano le esequie dell’ex campione del calcio italiano, ladi ‘Pablito’, a Bucine, nella campagna toscana, veniva svaligiata da ignoti. Un affronto alla memoria, un gesto squallido in un giorno triste. Ti potrebbe interessare anche ...