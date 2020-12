Paolo Rossi, furto a casa. La moglie: “Infangato nel giorno dei funerali” (Di domenica 13 dicembre 2020) furto a casa di Paolo Rossi mentre a Vicenza si svolgevano i funerali, il commento della moglie al Quotidiano Nazionale Da veri sciacalli non si sono fermati davanti a nulla. Ha provocato dispiacere e rabbia la notizia del furto a casa di Paolo Rossi mentre a Vicenza si svolgevano i suoi funerali. Con la famiglia distrutta dal dolore qualcuno ha ben pensato di intrufolarsi nella casa di Pablito a Bucine in Toscana e portare via tutto ciò ritenuto di valore. La prima ad accorgersi del furto è stata la moglie Federica Cappelletti. Fu proprio lei a dare notizia della scomparsa di qualche notte fa. Intervistata da QN, il Quotidiano Nazionale, ha commentato la vergognosa ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020)dimentre a Vicenza si svolgevano i funerali, il commento dellaal Quotidiano Nazionale Da veri sciacalli non si sono fermati davanti a nulla. Ha provocato dispiacere e rabbia la notizia deldimentre a Vicenza si svolgevano i suoi funerali. Con la famiglia distrutta dal dolore qualcuno ha ben pensato di intrufolarsi nelladi Pablito a Bucine in Toscana e portare via tutto ciò ritenuto di valore. La prima ad accorgersi delè stata laFederica Cappelletti. Fu proprio lei a dare notizia della scomparsa di qualche notte fa. Intervistata da QN, il Quotidiano Nazionale, ha commentato la vergognosa ...

