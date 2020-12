PAOLO BROSIO E MARIA LAURA De VITIS/ "Audio? Lei non ha mentito, il nostro agente..." (Di lunedì 14 dicembre 2020) PAOLO BROSIO e MARIA LAURA De VITIS ospite a Live Non è la d'Urso contro le cinque sfere. Cosa contengono gli Audio choc? La verità... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020)Deospite a Live Non è la d'Urso contro le cinque sfere. Cosa contengono glichoc? La verità...

Velasquez__Ale : #noneladurso Per Paolo Brosio: - pinkfloydson : Secondo me Maria Laura è la figlia, non la fidanzata, di Paolo Brosio. #noneladurso #LiveNoneLadUrso - chiamamiqueen23 : Cosa vuoi fare nella vita? Essere la fidanzata di Paolo Brosio #noneladurso - chiamamiqueen23 : Ma quanto sono cringe Paolo Brosio e la sua fake love story? Non ci crede neanche lui #noneladurso - lucilla171 : Paolo Brosio sbadiglia in diretta #noneladurso -