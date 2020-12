Pallamano, Serie A maschile 2020: Conversano vince ancora, altro ko per il Bolzano (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovo turno di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2020, nel quale si è confermato in testa alla classifica il Conversano, con i pugliesi che hanno sofferto oltremodo contro il Trieste, uscendo dal Pala San Giacomo con i due punti, avendo ragione per il punteggio di 25-24, grazie all’ottima prova di Demis Radovcic, autore di 7 reti. Prosegue invece il magic moment della Ego Siena, che si è imposta per 31-27 sul Salumificio Riva Molteno, strascinata da un Raul Bargelli da 9 reti, con la Sparer Eppan che ha superato 25-23 la Santarelli Cingoli, mentre nel posticipo la Junior Fasano si è imposta sul Cassano Magnago 23-20. Rinviate Brixen – Sassari, Alperia Merano – Teamnetwork Albatro e Pressano – Banca Popolare Fondi, ma Pressano e Bolzano si sono affrontate nel recupero dell’ottava ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovo turno di gare nellaA di, nel quale si è confermato in testa alla classifica il, con i pugliesi che hanno sofferto oltremodo contro il Trieste, uscendo dal Pala San Giacomo con i due punti, avendo ragione per il punteggio di 25-24, grazie all’ottima prova di Demis Radovcic, autore di 7 reti. Prosegue invece il magic moment della Ego Siena, che si è imposta per 31-27 sul Salumificio Riva Molteno, strascinata da un Raul Bargelli da 9 reti, con la Sparer Eppan che ha superato 25-23 la Santarelli Cingoli, mentre nel posticipo la Junior Fasano si è imposta sul Cassano Magnago 23-20. Rinviate Brixen – Sassari, Alperia Merano – Teamnetwork Albatro e Pressano – Banca Popolare Fondi, ma Pressano esi sono affrontate nel recupero dell’ottava ...

Pallamano, la Santarelli Cingoli si fa rimontare: ko doloroso contro Sparer Eppan Arriva una sconfitta dolorosa per la Santarelli Cingoli nella 15^ giornata di Serie A Beretta Maschile di pallamano. I ragazzi di ... Pallamano Serie A - La Ego Siena vince anche a Molteno Continua la striscia positiva della Ego Handball Siena che al PalaSanGiorgio di Molteno porta a casa due punti importanti per il proseguimento del Campionato di pallamano di Serie A, contro un'avversa ...