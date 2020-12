PALERMO-CASERTANA | TAMPONI NEGATIVI PER I FALCHI | AL ‘BARBERA’ SI GIOCA REGOLARMENTE

Leggi su mediagol

(Di domenica 13 dicembre 2020)si.Itirano un sospiro di sollievo: sono tuttieffettuati nella tarda serata di ieri al gruppo squadra volato in Sicilia, in vista della sfida contro il. A darne notizia è stata direttamente la, sui propri account social: "Siamo in piena emergenza, dovremo fare a meno di tantissimi falchetti, ma abbiamo il dovere di provarci fino in fondo ed onorare questa maglia. Stringiamo i denti e lottiamo! Perchè non è mai stato facile, ma ne è sempre valsa la pena", si legge.Dunque, i rossoblu di mister Guidi, che nella giornata di ieri hanno rilevato e rivelato la positività di sette calciatori, nonostante la grave situazione di disagio - che ha ritardato di oltre ...