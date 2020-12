Palermo-Casertana, omaggio a Paolo Rossi al “Renzo Barbera”: minuto di silenzio in memoria dell’ex campione del Mondo (Di domenica 13 dicembre 2020) Anche la Serie C ricorda Paolo Rossi.minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi prima del fischio d’inizio di Palermo-Casertana, match valido per la 15^ giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre, in cerchio sul campo, hanno ricordato Pablito scomparso pochi giorni fa a soli 64 anni a causa di una malattia che lo ha stroncato dopo il ricovero in ospedale avvenuto a fine novembre.Dopo l'omaggio su tutti i campi di Europa League nel giorno della sua scomparsa e in quelli di Serie A nel corso dell'11^ giornata di campionato, anche la Serie C, ha voluto ricordare l'ex campione del Mondo osservando un minuto di silenzio al centro del campo con la ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Anche la Serie C ricordadiindiprima del fischio d’inizio di, match valido per la 15^ giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre, in cerchio sul campo, hanno ricordato Pablito scomparso pochi giorni fa a soli 64 anni a causa di una malattia che lo ha stroncato dopo il ricovero in ospedale avvenuto a fine novembre.Dopo l'su tutti i campi di Europa League nel giorno della sua scomparsa e in quelli di Serie A nel corso dell'11^ giornata di campionato, anche la Serie C, ha voluto ricordare l'exdelosservando undial centro del campo con la ...

