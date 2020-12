Palermo-Casertana | l’incubo Coronavirus e la carica di Guidi | i falchi tentano l’impresa al ‘Barbera’

Leggi su mediagol

(Di domenica 13 dicembre 2020) "Il flagello Covid-19 colpisce lae lo fa proprio nell’immediata vigilia della partenza alla volta di".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sulla situazione di emergenza sanitaria in casa. Ieri la comunicazione ufficiale: sette calciatori rossoblu rimasti a casa perchè positivi al, prontamente posti in isolamento presso i propri domicili, così come da protocollo. Una grave situazione di disagio, dunque, tra i rossoblu, che ha ritardato di oltre ventiquattro ore la partenza della compagine campana verso la Sicilia. Gli uomini di, infatti, hanno raggiuntosolo nel tardo pomeriggio di oggi per proseguire il ritiro pre-partita. In attesa dell’esito del nuovo giro di tamponi a cui verra sottoposta, ...