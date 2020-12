Pagelle Atalanta Fiorentina | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 13 dicembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 11ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Dragowski, Gollini: VenutiAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Ajax-Atalanta, le pagelle Gazzetta. Tutti i voti - - infoitsport : Impresa dell’Atalanta: batte l’Ajax e va agli ottavi. Le pagelle - OdeonZ__ : Ajax-Atalanta, le pagelle: Pessina è mister continuità, 7,5. Tadic non punge, 5 - LaStampa : «Questo risultato vale ancora di più - così il tecnico, Gian Piero Gasperini - perché ce la siamo dovuta vedere con… - zazoomblog : Ajax-Atalanta le pagelle Gazzetta. Tutti i voti - #Ajax-Atalanta #pagelle #Gazzetta. -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Atalanta Fiorentina ...Atalanta-Fiorentina, undicesima giornata di Serie A 2020/2021, oggi in diretta tv. Orario, quando inizia, canale e come vederla in streaming.