Padova-Triestina (lunedì 14 dicembre, ore 18): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata nel girone B della Serie C ed è una sfida dal fascino antico quella odierna che vede di fronte il Padova di Mandorlini e la Triestina. Biancoscudati in vetta al girone assieme al SudTirol dopo le due belle vittorie contro Vis Pesaro e Ravenna, e un attacco da 29 reti in 14 partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata nel girone B della Serie C ed è una sfida dal fascino antico quella odierna che vede di fronte ildi Mandorlini e la. Biancoscudati in vetta al girone assieme al SudTirol dopo le due belle vittorie contro Vis Pesaro e Ravenna, e un attacco da 29 reti in 14 partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Padova-Triestina (lunedì 14 dicembre, ore 18): formazioni, quote, pronostici - PadovaCalcio : Domani il posticipo sarà #Padova-#Triestina: Numeri Statistiche Curiosità #PadTri - TremilasportWeb : #SerieC #Triestina – Pillon: “Il Padova gioca un gran calcio, ma ce la giocheremo” - Fra_Bevilacqua : ??Tito e Bruno Rocco, un #PadovaTriestina all’insegna di papà Nereo - USTS1918 : ?? “NON SARÀ FACILE, MA ANDREMO LI' SENZA TIMORI REVERENZIALI PER GIOCARCELA FINO IN FONDO” Mister Pillon verso Pad… -