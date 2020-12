Ospedale Ingrassia, 7 pazienti del reparto di geriatria positivi al Covid: 'Tutti trasferiti' (Di domenica 13 dicembre 2020) Ingrassia, due nuovi casi di Covid-19: positivi un altro infermiere e una paziente geriatrica 3 ottobre 2020 Sette degenti del reparto di geriatria dell'Ospedale Ingrassia sono risultati positivi al ... Leggi su palermotoday (Di domenica 13 dicembre 2020), due nuovi casi di-19:un altro infermiere e una paziente geriatrica 3 ottobre 2020 Sette degenti deldidell'sono risultatial ...

NewSicilia : Saranno effettuate verifiche per accertare i punti di contagio 'a dimostrazione che il virus rechi in sé la forza d… - filodirettomon1 : 7 positivi al #COVID19 all'ospedale Ingrassia di Palermo, trasferiti negli Ospedali Covid della provincia, negativ… - LiveSicilia : Sette degenti positivi all’ospedale Ingrassia di Palermo - mantyASky__ : @ruggerorazza i cittadini stanno morendo perché abbiamo una sanità sfasciata. Faccia qualcosa. E il covid c’entra p… - RisolutoOnline : Anziano morto all'ospedale Ingrassia in attesa di un posto, La Rocca Ruvolo: 'Un fatto molto grave su cui andrò fin… -