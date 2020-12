Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 dicembre | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 13 dicembre 2020) Attendiamo trepidamente questadi, in quanto rappresenta l’ultima prima di Natale. Cosa avranno in serbo le stelle? Lo scopriamo con l’diFox. Ariete Massimo dei voti per i nati sotto questo segno, i quali vedranno un cielo favorevole. Venere semplifica le situazioni amorose, a partire da martedì. Avrai energia da vendere, e questo potrebbe servirti in un incontro con una persona generosa. Nel lavoro ottime notizie, basta darsi da fare. A seconda di come ti comporti le cose andranno sempre più crescendo. Toro Non molto bene per i Toro. Forse perché escono da un periodo molto difficile, e ora sono alla ricerca di leggerezza. Se avevi allontanato qualcuno, ti pentiraicosa e cercherai un nuovo approccio, anche se devj pazientare ancora un pò. ...