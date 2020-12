Olbia-Renate probabili formazioni e dove vedere il match (Di domenica 13 dicembre 2020) Tra poco, alle 12.30, scenderanno sul terreno di gioco del Nespoli Olbia e Renate. L’incontro sarà valido per la 15a giornata del girone A di Serie C. Gli ospiti proveranno ad allungare in vetta, conquistando altri tre punti. I padroni di casa invece, hanno disperato bisogno di muoversi dalla zona pericolosa della classifica. Il momento dell’Olbia Anche quest’anno non è iniziato nel migliore dei modi il campionato dell’Olbia, che si è trovato fin da subito a dover lottare per uscire dalla zona pericolosa. Nelle ultime cinque gare sono arrivati tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. L’ultimo turno ha visto i bianchi uscire indenni dalla gara contro l’Albinoleffe, pareggiata per 0-0. L’ultimo successo risale a due turni fa contro la Juventus U23 per 2-1. In classifica i sardi occupano la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Tra poco, alle 12.30, scenderanno sul terreno di gioco del Nespoli. L’incontro sarà valido per la 15a giornata del girone A di Serie C. Gli ospiti proveranno ad allungare in vetta, conquistando altri tre punti. I padroni di casa invece, hanno disperato bisogno di muoversi dalla zona pericolosa della classifica. Il momento dell’Anche quest’anno non è iniziato nel migliore dei modi il campionato dell’, che si è trovato fin da subito ar lottare per uscire dalla zona pericolosa. Nelle ultime cinque gare sono arrivati tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. L’ultimo turno ha visto i bianchi uscire indenni dalla gara contro l’Albinoleffe, pareggiata per 0-0. L’ultimo successo risale a due turni fa contro la Juventus U23 per 2-1. In classifica i sardi occupano la ...

nebulosa_mente : @AndreaInterNews io in qualche modo sarei potuta anche andare, che peccato. Vabbè vedrò una partita migliore tra Olbia e Renate - SpazioComo : Il #Como vince il big match contro la #Carrarese e si porta in 2º posizione a 3 punti dal primato occupato dal… - SpazioOlbia : Mister Canzi recupera Lella e Cadili. Ancora out, invece, Doratiotto, Gagliano e Belloni. - CentotrentunoC : #Olbia ?? Vincere contro chiunque per uscire il prima possibile dalla zona pericolosa di classifica ?? Questo il man… - NotiziarioC : L'Olbia si prepara per il match con il Renate -