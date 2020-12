Oggi Roma mi sembra una vecchia star del cinema. Chissà che non torni presto a brillare (Di domenica 13 dicembre 2020) di Stella Saccà Oggi stavo camminando per via del Corso, a Roma. La mia città. O almeno quel che ne è rimasto. Da quando vivo a New York l’ho sempre trovata più pulita, più ordinata, anche se sempre sorniona e maleducata, furba e insolente. Non Oggi. Oggi mi è sembrata come una vecchia star del cinema dimenticata dal suo pubblico. La piOggia: le sue lacrime; il vuoto umano: un teatro senza mani che battono; il grigio del cielo: lo specchio di un camerino senza luci; l’assenza di turisti: l’indifferenza dei paparazzi. Sono entrata in un negozio, dietro di me una giovane coppia di spagnoli. Quando li ho sentiti parlare mi sono girata, mi sono girata a guardarli. Come se all’improvviso, in quel piccolo negozio di bigiotteria, fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) di Stella Saccàstavo camminando per via del Corso, a. La mia città. O almeno quel che ne è rimasto. Da quando vivo a New York l’ho sempre trovata più pulita, più ordinata, anche se sempre sorniona e maleducata, furba e insolente. Nonmi èta come unadeldimenticata dal suo pubblico. La pia: le sue lacrime; il vuoto umano: un teatro senza mani che battono; il grigio del cielo: lo specchio di un camerino senza luci; l’assenza di turisti: l’indifferenza dei paparazzi. Sono entrata in un negozio, dietro di me una giovane coppia di spagnoli. Quando li ho sentiti parlare mi sono girata, mi sono girata a guardarli. Come se all’improvviso, in quel piccolo negozio di bigiotteria, fossero ...

