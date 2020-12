Offerta Postemobile | minuti illimitati e 10 GB a 4 | 99€ solo online

Leggi su pantareinews

(Di domenica 13 dicembre 2020) L’è ampia e varia e quella di cui parleremo in questo articolo è disponibile all’attivazione esclusivamente. Possono attivarla tutti i clienti di altri operatori con o senza la portabilità del numero. Creami WOW 10 GB prevede inclusi nel costo di 4,99€ al mese: chiamate ed SMSe 10 GB in 4G+ con velocità massima fino a 300 Mbps in download per la navigazione Internet. Si può attivare tramite Web o contatto telefonico fino al 22 dicembre, salvo proroghe. MVNO, Cosa significa e quali sono quelli operanti in Italia: Creami WOW 10 GB Si tratta di un’esclusiva, dove è possibile effettuare l’attivazione della tariffa, occorre accedere alla pagina dedicata, QUI, con la solita procedura per il riconoscimento e ...