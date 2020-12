Nuove zone di rischio dal 13 Dicembre: l’Italia diventa gialla e arancione (Di domenica 13 dicembre 2020) ULTIMA ORA – Da oggi, 13 Dicembre Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria sono diventate zona gialla. Le regioni che restano in zona arancione sono: Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta. Anche l’Abruzzo passa ufficialmente da zona rossa ad arancione. Ad oggi sul territorio nazionale non ci sono più zone rosse ma questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. Resta ferma la raccomandazione del Ministero della Salute a prestare attenzione e prudenza, soprattutto nei giorni di festa e di seguire tutte le normative stabilite con il nuovo DPCM. Tutte le regioni non menzionate sono in zona gialla. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 dicembre 2020) ULTIMA ORA – Da oggi, 13Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria sonote zona. Le regioni che restano in zonasono: Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta. Anche l’Abruzzo passa ufficialmente da zona rossa ad. Ad oggi sul territorio nazionale non ci sono piùrosse ma questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. Resta ferma la raccomandazione del Ministero della Salute a prestare attenzione e prudenza, soprattutto nei giorni di festa e di seguire tutte le normative stabilite con il nuovo DPCM. Tutte le regioni non menzionate sono in zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

