Numero record di operazioni per somigliare al super eroe: ecco il risultato (Di domenica 13 dicembre 2020) Quando i supereroi non sono modello di ispirazione solamente comportamentale, ma lo diventano anche dal punto di vista prettamente fisionomico. Un giovane filippino ha voluto rendere ‘omaggio’ a superman. operazioni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020) Quando ieroi non sono modello di ispirazione solamente comportamentale, ma lo diventano anche dal punto di vista prettamente fisionomico. Un giovane filippino ha voluto rendere ‘omaggio’ aman.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

CarloCalenda : Antonello, abbiamo il record di morti vs contagiati e siamo 5 su numero di abitanti. La gestione della crisi è un d… - RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - WTF1807 : RT @GiancarloDeRisi: Covid19. Il governo degli incompetenti fa il record di morti: 64.036. Da 'siamo tanto bravi' a maglia nera d'Europa, s… - _Gi_Ci_ : @Adnkronos 'Va alla grande', sì. Soprattutto sul numero di esponenti arrestati nell'ultimo anno con accuse di conti… - maurogab1 : RT @GiancarloDeRisi: Covid19. Il governo degli incompetenti fa il record di morti: 64.036. Da 'siamo tanto bravi' a maglia nera d'Europa, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero record Puoti: "Su numero record di morti serve una riflessione seria" Adnkronos Girelli sfora la doppia cifra con la Juventus Women: tutti i record Girelli sfora la doppia cifra con la Juventus Women: tutti i record dell'attaccante numero 10 della squadra di Rita Guarino ... Stasera al Meazza contro il Milan dei record. Crociati, ci vorrebbe un'impresa PAOLO GROSSI . Il Milan di Stefano Pioli, a cui il Parma fa visita questa sera nel posticipo della giornata numero 11, non era mai partito così forte in campionato negli ultimi s ... Girelli sfora la doppia cifra con la Juventus Women: tutti i record dell'attaccante numero 10 della squadra di Rita Guarino ...PAOLO GROSSI . Il Milan di Stefano Pioli, a cui il Parma fa visita questa sera nel posticipo della giornata numero 11, non era mai partito così forte in campionato negli ultimi s ...