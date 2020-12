"Non chiamateci geni". Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo. By Jasmin Gray Quando ha ricevuto la notizia, la dottoressa Amy Flaxman ha pianto di gioia. «Sono scoppiata subito a piangere. È stato un sollievo. È stata un’emozione. Tutti noi abbiamo lavorato strenuamente per arrivare a quel momento». La notizia dell’estrema efficacia del vaccino anti-Covid sviluppato dall’università di Oxford è finita su tutte le prime pagine del mondo. Ma per Flaxman, immunologa del team che ha contribuito alla creazione del vaccino, la scoperta porta con sé una soddisfazione in più. «Naturalmente, abbiamo lavorato tantissimo sull’aspetto della sicurezza», ha rivelato a HuffPost UK. «La domanda successiva, va da sé, riguardava l’efficacia del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo. By Jasmin Gray Quando ha ricevuto la notizia, la dottoressa Amy Flaxman ha pianto di gioia. «Sono scoppiata subito a piangere. È stato un sollievo. È stata un’emozione. Tutti noi abbiamo lavorato strenuamente per arrivare a quel momento». La notizia dell’estrema efficacia delsviluppato dall’università diè finita su tutte le prime pagine del mondo. Ma per Flaxman, immunologa del team che ha contribuito alla creazione del, la scoperta porta con sé una soddisfazione in più. «Naturalmente, abbiamo lavorato tssimo sull’aspetto della sicurezza», ha rivelato a HuffPost UK. «La domanda successiva, va da sé, riguardava l’efficacia del ...

MaxCharmed : RT @HuffPostItalia: 'Non chiamateci geni'. Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: 'Non chiamateci geni'. Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid - HuffPostItalia : 'Non chiamateci geni'. Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid - FaiSempBurdell : Non abbiamo scelto un abito scuro Anche se non ci starebbe malissimo Praticando una teoria meccanica Basata sull'ar… - giorgioboselli : @GiorgiaMeloni chiamateci in tutte le piazze d'Italia per mandare a casa questo mal governo loro e il loro mes o si… -

Ultime Notizie dalla rete : Non chiamateci "Non chiamateci geni". Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid L'HuffPost "Non chiamateci geni". Viaggio nel laboratorio Oxford del vaccino anti Covid Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tardi. La notizia dell’estrema efficacia del vaccino ... La protesta dei lavoratori pubblici: “Siamo precari e a rischio Covid, altro che privilegiati” fotogallery Liguria. “Non chiamateci privilegiati“. Così i lavoratori in occasione dello sciopero nazionale del pubblico impiego proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Oltre al presidio genovese, protesta anche sotto la ... Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tardi. La notizia dell’estrema efficacia del vaccino ...Liguria. “Non chiamateci privilegiati“. Così i lavoratori in occasione dello sciopero nazionale del pubblico impiego proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Oltre al presidio genovese, protesta anche sotto la ...