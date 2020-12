"Non bastava la morte di Paolo. Lo hanno infangato nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva" (Di domenica 13 dicembre 2020) “Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva”. Così Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, parlando con il “Qn - Quotidiano Nazionale”, ha commentato il furto dei ladri sciacalli penetrati nella villa dell’eroe del Mundial ’82 mentre si tenevano i funerali a Vicenza. Il furto è stato scoperto ieri sera dopo le 19, quando il custode dell’azienda agricola con agriturismo ‘Poggio Cennina’, in Valdambra, nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo, è andato a controllare l’appartamento di Pablito, in vista del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) “Non ho neppure la forza di parlare. Nonladi, nonlo stress di queste giornate massacranti, nonil dolore di tutti noi.voluto infangarlo anche nelin cuilo”. Così Federica Cappelletti, moglie diRossi, parlando con il “Qn - Quotidiano Nazionale”, ha commentato il furto dei ladri sciacalli penetrati nella villa dell’eroe del Mundial ’82 mentre si tenevano i funerali a Vicenza. Il furto è stato scoperto ieri sera dopo le 19, quando il custode dell’azienda agricola con agriturismo ‘Poggio Cennina’, in Valdambra, nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo, è andato a controllare l’appartamento di Pablito, in vista del ...

