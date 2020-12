No Tav | tensioni in Valsusa | due feriti tra le forze dell’ordine

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Valentina Dardari Durante una protesta organizzata da militanti No Tav un poliziotto e un finanziere sono rimastiNon si placano lein Val di Susa dove a seguito di alcuni disordini causati da militanti No Tav due esponenti dellesono rimasti. Il movimento No Tav ha dato luogo oggi a una vera e propria manifestazione, una protesta ancora una volta contro l’allargamento del cantiere per la realizzazione della linea Torino-Lione. A farne le spese un poliziotto e un finanziere rimastima che non si troverebbero in gravi condizioni.nodo 1890797 In centinaia alla manifestazione No Tav La manifestazione si sarebbe svolta a Giaglione, dove un gruppo di attivisti, circa 250, una volta terminata l’assemblea, nel cercare di ...