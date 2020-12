No Tav, bombe carta contro polizia/ Attacco in Val di Susa per allargamento cantiere (Di domenica 13 dicembre 2020) Attacco No Tav al cantiere di Chiomonte in val di Susa: lanci di bombe carta e petardi contro la polizia, feriti 3 agenti. Manifestazione contro allargamento cantiere Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)No Tav aldi Chiomonte in val di: lanci die petardila, feriti 3 agenti. Manifestazione

FAntonioli : Infrastrutture: guerriglia in Valle di Susa. Vuole dire qualcosa il Governo di @GiuseppeConteIT ai 'compagni che sb… - LBoschetti : I pacifisti democratici Tensione in Val Susa, attacco No Tav al cantiere, bombe carta contro forze ordine: 2 feri… - lucam_Cavagnaro : Droni, multe, 70,000 poliziotti per i controlli ne abbiamo qui ? @Viminale @_Carabinieri_ Tensione in Val Susa, a… - ItalicaTestudo : RT @clubuds: Che poi qualcuno posta video dove noi ci difendiamo con scudi e manganelli. per favore tutti zitti. ci sono colleghi feriti. T… - clubuds : Che poi qualcuno posta video dove noi ci difendiamo con scudi e manganelli. per favore tutti zitti. ci sono collegh… -