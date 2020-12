Neymar | nuova “follia” | si tatua Goku di Dragonball nella schiena

(Di domenica 13 dicembre 2020) Superata la delusione per non essere stato inserito tra i finalisti del premio Fifa The Best,ha deciso di voltare pagina e dedicarsi a quella che da anni è una delle sue passioni: iggi.Sui social sono subito diventate virali le immagini dell'ultima opera d'arte apparsa... sulla sua: arriva anchecaption id="attachment 1064807" align="alignnone" width="342"(Instragram)/captionCome mostrano le stories su Instagram deltore ufficiale del calciatore del Psg,ha deciso di allungare la sua collezione diggi con un altro Supereroe. Dopo Batman e Superman, ecco che O'Ney ha aggiunto anche, protagonista del noto cartone animato "". Da ...

