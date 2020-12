New York (USA) – Paura davanti alla Cattedrale dopo concerto di Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) La polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti, prima di rimanere a terra gravemente ferito Momenti di grande Paura a New York quando sul sagrato della Cattedrale di St. John Divine, sede del vescovo, la polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) La polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti, prima di rimanere a terra gravemente ferito Momenti di grandea Newquando sul sagrato delladi St. John Divine, sede del vescovo, la polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli

