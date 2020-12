NBA Preseason: ritorno vincente per Curry e i Warriors (Di domenica 13 dicembre 2020) Seconda nottata di Preseason NBA, in vista dell’inizio della Regular Season previsto tra meno di dieci giorni. Tra i risultati della notte spicca il ritorno in campo, con vittoria, dei Golden State Warriors e di Stephen Curry. Milwaukee cade con Dallas, vittorie per Toronto e Memphis. Steph Curry e Michael Porter Jr in azione nella notte di NBA Preseason / Ezra Shaw – Getty ImagesGolden State sorride all’Oracle Dopo una stagione 2019/2020 alquanto travagliata i Golden State Warriors tornano sul parquet per la prima volta da marzo per l’esordio nella Preseason NBA. I Warriors danno vita ad un match punto a punto con i Denver Nuggets, vinto con il punteggio di 107-105. Minuti molto distribuiti per il roster dei padroni di casa, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Seconda nottata diNBA, in vista dell’inizio della Regular Season previsto tra meno di dieci giorni. Tra i risultati della notte spicca ilin campo, con vittoria, dei Golden Statee di Stephen. Milwaukee cade con Dallas, vittorie per Toronto e Memphis. Stephe Michael Porter Jr in azione nella notte di NBA/ Ezra Shaw – Getty ImagesGolden State sorride all’Oracle Dopo una stagione 2019/2020 alquanto travagliata i Golden Statetornano sul parquet per la prima volta da marzo per l’esordio nellaNBA. Idanno vita ad un match punto a punto con i Denver Nuggets, vinto con il punteggio di 107-105. Minuti molto distribuiti per il roster dei padroni di casa, che ...

