Natale in California, nuova aggiunta romantica nel catalogo Netflix (Di domenica 13 dicembre 2020) Natale in California, dal 14 dicembre su Netflix il nuovo film romantico con la coppia Lauren e Josh Swickard. Trama e trailer Dal 14 dicembre 2020 sulla piattaforma streaming Netflix sarà disponibile la pellicola romantica con sfondo natalizio Natale in California. Diretto da Shaun Paul Piccinino, nel cast troviamo, tra gli altri, Lauren Swickard in coppia con il suo vero marito, l’attore Josh Swickard, conosciuto sul set di un altro film originale Netflix, Roped. Quest’ultimo è uscito negli Stati Uniti nel 2020 ed è diretto sempre dal regista e stuntman Shaun Paul Piccinino. Oltre che in qualità di attori, la coppia Swickard funge da produttori della pellicola, con Lauren nei panni anche di sceneggiatrice. Altri membri del cast: Amanda Detmer, nota ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020)in, dal 14 dicembre suil nuovo film romantico con la coppia Lauren e Josh Swickard. Trama e trailer Dal 14 dicembre 2020 sulla piattaforma streamingsarà disponibile la pellicolacon sfondo natalizioin. Diretto da Shaun Paul Piccinino, nel cast troviamo, tra gli altri, Lauren Swickard in coppia con il suo vero marito, l’attore Josh Swickard, conosciuto sul set di un altro film originale, Roped. Quest’ultimo è uscito negli Stati Uniti nel 2020 ed è diretto sempre dal regista e stuntman Shaun Paul Piccinino. Oltre che in qualità di attori, la coppia Swickard funge da produttori della pellicola, con Lauren nei panni anche di sceneggiatrice. Altri membri del cast: Amanda Detmer, nota ...

