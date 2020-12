Natale e Covid, l’allarme in diretta tv: “Ecco quanti morti avremo” (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre in Italia si continua a dibattere dell’eventuale allentamento delle norme anti Covid per il periodo di Natale, in Germania si decide di chiudere tutto. E De Luca avverte: “Gennaio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre in Italia si continua a dibattere dell’eventuale allentamento delle norme antiper il periodo di, in Germania si decide di chiudere tutto. E De Luca avverte: “Gennaio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' C… - Claudia06237445 : RT @MassimGiannini: Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - BachBad : RT @antondepierro: Ecco un esempio di paese democratico dove la #salute viene anteposta a ogni altra cosa(pure al #Natale) e non si subisce… -