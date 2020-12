Natale e Capodanno, il governo pensa a nuova stretta Chiusi ristoranti, negozi e bar nei giorni festivi e prefestivi (Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì mattina riunione con la ministra Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico per «valutare il quadro sanitario» e decidere «misure contro gli assembramenti» Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì mattina riunione con la ministra Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico per «valutare il quadro sanitario» e decidere «misure contro gli assembramenti»

marcotravaglio : PERCHÉ CONTE SBAGLIA L’annunciata retromarcia di Conte, pressato dai presunti alleati, sul divieto di spostarsi fra… - matteosalvinimi : La Lega ha chiesto la possibilità di spostarsi nella provincia o in un raggio chilometrico, oppure di limitare il n… - luigidimaio : A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni. ?? - MiTomorrow : «A gennaio-febbraio vedremo gli effetti dei comportamenti a Natale» ?? #natale #feste #capodanno #covid #gennaio - LEBBY4EVER : RT @Lanf040264: #Milano in #zonagialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui mezzi… -