Natale con musica e arte fra le vetrine di Sassari per esorcizzare il Covid

Leggi su agi

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - È Paolo Fresu, musicista jazz di fama internazionale, il testimonial di 'Stelle unite per il rilancio del centro', un progetto con cuisperimenterà da domani un insolito connubio fra negozi di vicinato e. Per resistere alla crisi causata dalle restrizioni anti-, 160e oltre settanta tra musicisti, artisti visivi e compagnie teatrali saranno protagonisti di un'innovativa rassegna, presentata come originale modello di resilienza di alcune delle categorie (commercio al dettaglio e operatori dello spettacolo e della cultura) colpite dalla pandemia: un esempio che potrà essere esportato anche fuori dalla Sardegna. Da domani, domenica 13 dicembre, ogni vetrina degli esercizi che aderiscono al progetto ospiterà l'opera di un'artista, affiancata dalla presentazione di uno dei musicisti o ...