Napoli vince in rimonta, manita della Roma, tris dell'Atalanta (Di domenica 13 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Più conferme che sorprese nelle gare delle 15 dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Successo in rimonta per il Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona” contro un'ottima Sampdoria di Ranieri. A sbloccare il match al 20? sono proprio i blucerchiati con Jankto, abile a concludere nel migliore dei modi un perfetto contropiede. Da lì in poi la formazione di Gattuso, però, si impossessa del pallino del gioco riuscendo a trovare prima la rete del pareggio con un potente e preciso colpo di testa di Lozano, poi il gol del sorpasso con il neoentrato Petagna. manita della Roma al “Dall'Ara” contro il Bologna di Mihajlovic. I giallorossi partono subito col piede pigiato sull'acceleratore e dopo un quarto d'ora sono avanti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Più conferme che sorprese nelle garee 15'undicesima giornata del campionato di Serie A. Successo inper ilallo stadio “Diego Armando Maradona” contro un'ottima Sampdoria di Ranieri. A sbloccare il match al 20? sono proprio i blucerchiati con Jankto, abile a concludere nel migliore dei modi un perfetto contropiede. Da lì in poi la formazione di Gattuso, però, si impossessa del pallino del gioco riuscendo a trovare prima la rete del pareggio con un potente e preciso colpo di testa di Lozano, poi il gol del sorpasso con il neoentrato Petagna.al “Dall'Ara” contro il Bologna di Mihajlovic. I giallorossi partono subito col piede pigiato sull'acceleratore e dopo un quarto d'ora sono avanti di ...

