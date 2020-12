Napoli vince a fatica, Roma e Atalanta a valanga (Di domenica 13 dicembre 2020) Napoli a fatica sulla Sampdoria (2-1), Roma a valanga a Bologna (5-1), Atalanta sul velluto sulla Fiorentina (3-0) nell'undicesima giornata del campionato di serie A. Per il Napoli prima vittoria al "Diego Armando Maradona", Vittoria soffertissima ma meritata: Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con Jankto in contropiede, piccola rivoluzione tattica di Gattuso nell'intervallo e grande reazione della squadra azzurra, capace di pareggiare con Lozano e di segnare la rete della vittoria con Petagna: proprio i due giocatori inseriti da Gattuso dopo il deludente primo tempo.Pomeriggio spettacolare per la Roma che ha passeggiato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, vincendo 5-1 in una partita già archiviata nel primo tempo. L'autogol di Poli ha ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020)sulla Sampdoria (2-1),a Bologna (5-1),sul velluto sulla Fiorentina (3-0) nell'undicesima giornata del campionato di serie A. Per ilprima vittoria al "Diego Armando Maradona", Vittoria soffertissima ma meritata: Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con Jankto in contropiede, piccola rivoluzione tattica di Gattuso nell'intervallo e grande reazione della squadra azzurra, capace di pareggiare con Lozano e di segnare la rete della vittoria con Petagna: proprio i due giocatori inseriti da Gattuso dopo il deludente primo tempo.Pomeriggio spettacolare per lache ha passeggiato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic,ndo 5-1 in una partita già archiviata nel primo tempo. L'autogol di Poli ha ...

