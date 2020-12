Napoli, tensione al Vomero: Municipale chiude il mercato di via De Bustis (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione al Vomero, nel mercato di via De Bustis. I commercianti che questa mattina avevano allestito le bancarelle, sono stati costretti dalla Polizia Municipale a chiudere, in quanto le ultime disposizioni relative all’emergenza Covid-19 non hanno ancora regolamentato l’apertura dei mercati all’aperto. L’Unità Operativa Vomero della Polizia Municipale è intervenuta per imporre la chiusura del mercato intorno alle 10 di questa mattina. Nessun verbale è stato elevato, ma non sono mancati attimi di tensione quando tre commercianti si sono rifiutati di esibire i documenti di identità agli agenti. Luigi Esposito, del Comitato De Bustis, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti dial, neldi via De. I commercianti che questa mattina avevano allestito le bancarelle, sono stati costretti dalla Poliziare, in quanto le ultime disposizioni relative all’emergenza Covid-19 non hanno ancora regolamentato l’apertura dei mercati all’aperto. L’Unità Operativadella Poliziaè intervenuta per imporre la chiusura delintorno alle 10 di questa mattina. Nessun verbale è stato elevato, ma non sono mancati attimi diquando tre commercianti si sono rifiutati di esibire i documenti di identità agli agenti. Luigi Esposito, del Comitato De, ...

