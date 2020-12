Napoli, si accende l’albero di Natale alto 14 metri. De Magistris: “Chi si lamenta della gente in strada non ha cervello” (Di domenica 13 dicembre 2020) Si accende l’albero di Natale in piazza Plebiscito, a Napoli. In questo 2020, dove le festività sono segnate dalla pandemia da Covid, Confesercenti Napoli vuole lanciare un messaggio di speranza per il prossimo anno: questo albero “rappresenta la luce della rinascita delle nostre imprese, oggi in difficoltà – dichiara Vincenzo Schiavo, presidente della sezione cittadina L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Sidiin piazza Plebiscito, a. In questo 2020, dove le festività sono segnate dalla pandemia da Covid, Confesercentivuole lanciare un messaggio di speranza per il prossimo anno: questo albero “rappresenta la lucerinascita delle nostre imprese, oggi in difficoltà – dichiara Vincenzo Schiavo, presidentesezione cittadina L'articolo proviene da Inews.it.

