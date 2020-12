Napoli-Sampdoria oggi | probabili formazioni | orario | tv | su che canale vederla

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Undicesima giornata per il campionato Serie A 2020-2021 di calcio. Torna in campo ilcheaffronta allo Stadio Diego Armando Maradona la. Fondamentale per gli azzurri continuare a timbrare punti importanti per restare nelle zone alte della classifica, mentre la banda di Ranieri vorrà cercare il colpaccio esterno. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro, il palinsesto TV e le. PROGRAMMADomenica 13 dicembre Ore 15.00Diretta TV su Sky Serie A Diretta streaming su Skygo e NowTV(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, ...