Napoli-Samp | formazioni Ghoulam | Demme e Politano titolari

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha ufficializzato l’undici che tra circa un’ora sfiderà ladoria allo Stadio Diego Armando Maradona. In porta ci sarà, stavolta, Meret. In difesatitolare per la prima volta in campionato quest’anno con Manolas, Koulibaly e Manolas. A centrocampo Fabian e. In attacco tocca a Mertens il ruolo di punta. Dietro di lui, Zielinski e Insigne. Il tecnico partenopeo ne cambia cinque rispetto alla partita di giovedì in Europa League.: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,, Fabian,, Zielinski, Insigne, Mertens. All: Gattusodoria: Audero, Augello, Ekdal, Verre, Jankto, Colley, Thorsby, Yoshida, Ferrari, Quagliarella, Candreva. All. Ranieri L'articolo ...