Napoli | Gabriele Mundo Italia Viva | “De Magistris ha tradito la città”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Aria tesa in casa de. A margine dell’approvazione in consiglio comunale del bilancio dello stesso comune partenopeo il sindaco ha espresso parole forti nei confronti di chi, secondo lui, lo havotando contro il bilancio. All’accusa ha risposto il consigliere comunale di: “E’ stato il sindaco a tradire il progetto politico che abbiamo portato avanti in questi anni. Noi abbiamo cambiato strada proprio quando ci siamo resi conto di questa sua defezione – dichiara-. Con lui non ci sono neanche più quelli che hanno contribuito a fare le sue liste e l’hanno supportato in questi anni, da Alessandro Nardi ad Attilio Auricchio e persino il fratello Claudio, per diversi ...