Napoli, chiusi due bar dei Decumani per inottemperanza alle misure anti Covid-19 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – I titolari di due bar sanzionati per 400 euro e la chiusura per 5 giorni a causa inottemperanza alle misure anti Covid-19. E’ il risultato delle operazioni di controllo anti-assembramenti nella zona dei Decumani. I due bar situati in piazzetta Nilo e via Mezzocannone, sono stati sorpresi a vendere bevande pronte per l’immediato consumo all’esterno del locale. Sanzionate anche 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano in strada oltre l’orario consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I titolari di due bar sanzionati per 400 euro e la chiusura per 5 giorni a causa-19. E’ il risultato delle operazioni di controllo-assembramenti nella zona dei. I due bar situati in piazzetta Nilo e via Mezzocannone, sono stati sorpresi a vendere bevande pronte per l’immediato consumo all’esterno del locale. Sanzionate anche 3 persone per-19 poiché erano in strada oltre l’orario consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

