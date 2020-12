Musica | è morto Charley Pride | prima star nera della country music**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Washington, 13 dic. -(Adnkronos) - Il cantante statunitenseFrankmusica, dotato di una voce baritonale che lo ha reso famoso con successi come "Kiss an Angel Good Morning", èieri, sabato 12 dicembre, a Dallas, all'età di 86 anni, per le complicazioni da Covid-19.ha pubblicato una trentina di album e venduto più di 25 milioni di dischi durante una carriera iniziata a metà degli anni '60. Oltre a "Kiss an Angel Good Morning" del 1971, tra i suoi successi figurano "Is Anybody Goin 'to San Antone", "Burgers and Fries", "Mountain of Love" e "Someone Loves You Honey". E' stato il primo afroamericano a fare il suo ingresso nellaMusic Hall of Fame nel 2000. ...