Musica: Andrea Bocelli, oltre 70 mila accessi per 'Believe in Christmas' (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - Guida narrante di tutto lo spettacolo è stata la piccola Virginia, figlia del tenore, che ha anche duettato con lui su "Halleluja", nelle versione del suo nuovo album "Believe". Il finale ha regalato tutto l'incanto del Natale con White Christmas, Cantique De Noel e Adeste Fideles e l'arrivo di magici fiocchi di neve in scena. "Believe in Christmas" è stato prodotto da Driift, azienda pionieristica con sede nel Regno Unito (che ha seguito acclamati eventi per Nick Cave, Niall Horan, Dermot Kennedy, Biffy Clyro), con la collaborazione di Maverick Management e Almud. Le coreografie sono state create da Tiziana Pagliarulo (che ha curato anche la co-regia con Dragone), mentre le ambientazioni sceniche ideate con la collaborazione di Filippo Baracchi. La direzione di creazione è stata curata da Filippo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - Guida narrante di tutto lo spettacolo è stata la piccola Virginia, figlia del tenore, che ha anche duettato con lui su "Halleluja", nelle versione del suo nuovo album "". Il finale ha regalato tutto l'incanto del Natale con White, Cantique De Noel e Adeste Fideles e l'arrivo di magici fiocchi di neve in scena. "in" è stato prodotto da Driift, azienda pionieristica con sede nel Regno Unito (che ha seguito acclamati eventi per Nick Cave, Niall Horan, Dermot Kennedy, Biffy Clyro), con la collaborazione di Maverick Management e Almud. Le coreografie sono state create da Tiziana Pagliarulo (che ha curato anche la co-regia con Dragone), mentre le ambientazioni sceniche ideate con la collaborazione di Filippo Baracchi. La direzione di creazione è stata curata da Filippo ...

