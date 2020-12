Museo di Maradona | de Magistris | “Stiamo lavorando con il Napoli”

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo cittadino conferma la realizzazione deldia Napoli: “Vogliamo coinvolgere la città per le proposte da mettere in campo”. “Ildisi fara’, ne abbiamo parlato con il presidente De Laurentiis. Il club, con il Comune, gia’ lavora in questa direzione”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi De Magistriis,

xp2009r1231 : RT @museodiemozioni: Una mostra bellissima di cimeli di Maradona si è tenuta nel 'Museo de la moda de chile' 200 pezzi raccolti da quando… - pdelacruz10 : RT @museodiemozioni: Una mostra bellissima di cimeli di Maradona si è tenuta nel 'Museo de la moda de chile' 200 pezzi raccolti da quando… - ForasClaudio : RT @museodiemozioni: Una mostra bellissima di cimeli di Maradona si è tenuta nel 'Museo de la moda de chile' 200 pezzi raccolti da quando… - SMaradona77 : RT @museodiemozioni: Una mostra bellissima di cimeli di Maradona si è tenuta nel 'Museo de la moda de chile' 200 pezzi raccolti da quando… - claubianki : RT @museodiemozioni: Una mostra bellissima di cimeli di Maradona si è tenuta nel 'Museo de la moda de chile' 200 pezzi raccolti da quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Maradona

SpazioNapoli

Chiusi i musei, per l'arte si va in Galleria, 'Contemporaneamente'. E per invitare gli appassionati a tornare dinanzi ad opere 'reali', naturalmente in sicurezza, a Napoli e in Campania si fa rete. (A ...Il Museo de la Moda di Santiago, in Cile, omaggia Diego con una mostra che mette insieme una serie di pezzi unici e introvabili appartenuti al Pibe de Oro.