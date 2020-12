Mourinho: “Non sono soddisfatto, però può capitare una gara del genere. Bale ha l’influenza ma non il Covid” (Di domenica 13 dicembre 2020) L’allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha parlato così del pari ottenuto contro il Crystal Palace:“Ho grande esperienza con il calcio, può succedere di fare una gara del genere. Si può guardare la gara da due prospettive diverse, se vediamo il primo tempo sono due punti persi, ma se guardiamo la ripresa sono due punti guadagnati. Non sono soddisfatto per questo risultato, chiaro, ogni partita la giochiamo per vincere, ma ci sono anche gli avversari e bisogna rendere merito al Crystal Palace.Bale out? Ha l’influenza, non è Covid-19?. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) L’allenatore del Tottenham, José, ha parlato così del pari ottenuto contro il Crystal Palace:“Ho grande esperienza con il calcio, può succedere di fare unadel. Si può guardare lada due prospettive diverse, se vediamo il primo tempodue punti persi, ma se guardiamo la ripresadue punti guadagnati. Nonper questo risultato, chiaro, ogni partita la giochiamo per vincere, ma cianche gli avversari e bisogna rendere merito al Crystal Palace.out? Ha, non è Covid-19?. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #PremierLeague | #Tottenham, le parole del tecnico Josè #Mourinho - rickembecker : @ISC_Kave91 Una squadra offensiva la si vede quando non ha palla, non quando ce l'ha. Anche il Tottenham di Mourinh… - Mik10000 : #mourinho sembra un coach di football americano. A seconda delle fasi della partita entra la difesa ed esce complet… - AlbeFarted : Come cazzo fa Mourinho, con il suo pullmann a riuscire comunque a vincere...Questo tipo di calcio nel 2020 non deve più esistere. #CPFC - AleG1899 : @capuanogio Vuole scimmiottare Mourinho non riuscendoci -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho “Non Europa League, Tottenham-Lask: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli