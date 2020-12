Mourinho come Roy Hodgson: “A 70 anni ancora in panchina, perché no?” (Di domenica 13 dicembre 2020) José Mourinho non ha intenzione di fermarsi. Lo Special One durante il corso dell’ultima intervista riportata sul ‘Guardian’ ha mostrato grande rispetto verso la carriera di Roy Hodgson, attuale allenatore 73enne del Crystal Palace. Il desiderio del portoghese, infatti, è emulare lo splendido percorso di Hodgson sedendosi in panchina oltre i 70 anni: “Raggiungere i 70 anni e continuare ad allenare come Roy Hodgson? perché no? Io guardo me stesso e penso di sì, che si può fare. Chi lo sa – ha detto Mouringo -. Un mio grande amico da poco ha trovato lavoro come allenatore in Portogallo all’età di 74 anni (Jesualdo Ferreira al Boavista ndr). È un allenatore fantastico, ha una conoscenza incredibile, una ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Josénon ha intenzione di fermarsi. Lo Special One durante il corso dell’ultima intervista riportata sul ‘Guardian’ ha mostrato grande rispetto verso la carriera di Roy, attuale allenatore 73enne del Crystal Palace. Il desiderio del portoghese, infatti, è emulare lo splendido percorso disedendosi inoltre i 70: “Raggiungere i 70e continuare ad allenareRoyno? Io guardo me stesso e penso di sì, che si può fare. Chi lo sa – ha detto Mouringo -. Un mio grande amico da poco ha trovato lavoroallenatore in Portogallo all’età di 74(Jesualdo Ferreira al Boavista ndr). È un allenatore fantastico, ha una conoscenza incredibile, una ...

AndreaInterNews : Clamoroso: al 9' è Pardo a imitare Sanchez. Telecronaca interrotta, si va avanti senza audio. Dalla regia intervien… - sportface2016 : #Mourinho come Roy #Hodgson: 'A 70 anni ancora in panchina, perché no?' - massimo_onruf : @EdoardoMecca1 Sta scimmiottando gli atteggiamenti di Mourinho per creare nell'ambiente l'idea di accerchiamento de… - PaoloPqi : comunque mettere la #Bongiorno a interrogare #Toninelli in un'aula di tribunale, é un po come mettere #mourinho a i… - RRock_R6 : @Sssince1908 @luca_serpericci @NonConoscoVG Dovresti vedere tutto il video, non solo quello tagliato che gira in re… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho come Mourinho come Roy Hodgson: "A 70 anni ancora in panchina, perché no?" Sportface.it Mourinho come Roy Hodgson: “A 70 anni ancora in panchina, perché no?” José Mourinho non ha intenzione di fermarsi. Lo Special One durante il corso dell’ultima intervista riportata sul ‘Guardian’ ha mostrato grande rispetto verso la carriera di Roy Hodgson, attuale allen ... José Mourinho si è detto molto rispettoso nei confronti di Roy Hodgson: "Vorrei arrivare ad allenare fino ai 73 anni come lui" José Mourinho si è detto molto rispettoso nei confronti di Roy Hodgson. Come afferma il Guardian,anche lo Special One vorrebbe arrivare ad allenare fino ai 73 anni: “Raggiungere i 70 anni e continuare ... José Mourinho non ha intenzione di fermarsi. Lo Special One durante il corso dell’ultima intervista riportata sul ‘Guardian’ ha mostrato grande rispetto verso la carriera di Roy Hodgson, attuale allen ...José Mourinho si è detto molto rispettoso nei confronti di Roy Hodgson. Come afferma il Guardian,anche lo Special One vorrebbe arrivare ad allenare fino ai 73 anni: “Raggiungere i 70 anni e continuare ...