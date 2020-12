MotoGP, Marquez torna a casa dopo dieci giorni di ospedale (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Marc Marquez torna a casa dopo dieci giorni di ospedale e viene accolto dai suoi cani. In un VIDEO postato dallo stesso pilota spagnolo, si vede tutta la gioia del pilota spagnolo che adesso dovrà rimettersi dopo il lungo stop per tornare a guidare nel 2021. Il terzo intervento al braccio nel giro di pochi giorni non sembra dunque scoraggiare il pilota iberico, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Marcdie viene accolto dai suoi cani. In unpostato dallo stesso pilota spagnolo, si vede tutta la gioia del pilota spagnolo che adesso dovrà rimettersiil lungo stop perre a guidare nel 2021. Il terzo intervento al braccio nel giro di pochinon sembra dunque scoraggiare il pilota iberico, in alto il. SportFace.

