MotoGP, Marquez dimesso dall'ospedale: continuerà il recupero a casa (Di domenica 13 dicembre 2020) Marc Marquez è stato dimesso oggi dall'ospedale Ruber Internacional di Madrid. Lo spagnolo della Honda era ricoverato dopo il terzo intervento chirurgico per la frattura al braccio destro nella prima ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Marcè statooggiRuber Internacional di Madrid. Lo spagnolo della Honda era ricoverato dopo il terzo intervento chirurgico per la frattura al braccio destro nella prima ...

SkySportMotoGP : #MM93 è stato dimesso dall'ospedale di Madrid dove è stato operato per la terza volta nei giorni scorsi #SkyMotori… - TuttoQuaNews : RT @Gazzetta_it: MotoGP, #Marquez dimesso dall’ospedale: continuerà il recupero a casa - Gazzetta_it : MotoGP, #Marquez dimesso dall’ospedale: continuerà il recupero a casa - infoitsport : MotoGP | Marquez ancora in ospedale dopo la terza operazione - RilkeRainer : RT @SkySportMotoGP: #MM93 è stato dimesso dall'ospedale di Madrid dove è stato operato per la terza volta nei giorni scorsi #SkyMotori #Mot… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marquez MotoGP, Marc Marquez resta ricoverato all'ospedale Ruber di Madrid GPone Marc Marquez dimesso dall’ospedale a dieci giorni dalla terza operazione al braccio Marc Marquez dimesso dal Ruber International Hospital di Madrid ... sembra possibile un suo ritorno in sella già per l'inizio del prossimo Mondiale 2021 della MotoGP. MotoGP, Marc Marquez torna a casa Con uno stringatissimo comunicato stampa, Honda annuncia la dimissione dall'ospedale di Marc Marquez. Entrato in ospedale lo scorso 3 dicembre, l'otto volte iridato è stato sottoposto a un intervento ... Marc Marquez dimesso dal Ruber International Hospital di Madrid ... sembra possibile un suo ritorno in sella già per l'inizio del prossimo Mondiale 2021 della MotoGP.Con uno stringatissimo comunicato stampa, Honda annuncia la dimissione dall'ospedale di Marc Marquez. Entrato in ospedale lo scorso 3 dicembre, l'otto volte iridato è stato sottoposto a un intervento ...