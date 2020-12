Morto il bodybuilder Alberto Clementi | aveva 49 anni A dare l’allarme la fidanzata | si ipotizza un malore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) È stato trovato senza vita dalla, noto49. È successo nella notte di venerdì a Caorle, in provincia di Venezia: sembra che l’uomo si sia sentito male mentre dormiva e sia corso in bagno, dove è stato trovato senza vita dai soccorritori.chiuso a chiave dall’interno la porta e, non vedendolo tornare a letto, la compagna ha lanciato: i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere la porta ma quando l’hanno finalmente raggiunto per lui non c’era più nulla da fare. Era riverso a terra senza vita. Sul corpo è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso: l’ipotesi è che si sia trattato di un, dal momento che sul suo corpo non ...