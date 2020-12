Morte Iannelli: chiesta l'archiviazione della posizione dei tre imputati (Di domenica 13 dicembre 2020) Il caso-Iannelli potrebbe essere giunto alla parola fine. Giovanni, il 22enne ciclista toscano, sarebbe morto per una fatalità. Per la scomparsa del 22enne ciclista toscano in conseguenza della caduta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Il caso-potrebbe essere giunto alla parola fine. Giovanni, il 22enne ciclista toscano, sarebbe morto per una fatalità. Per la scomparsa del 22enne ciclista toscano in conseguenzacaduta ...

Gazzetta_it : Morte #Iannelli: chiesta l’archiviazione della posizione dei tre imputati - robdeangeliss : La morte di Iannelli: il pm chiede di archiviare l’inchiesta sul decesso del giovane ciclista - stefanozana : RT @cyclingpro: Morte di Giovanni Iannelli: gli organizzatori non avevano l'obbligo di proteggere il pilastro contro cui è caduto. Il regol… - domenicosabell1 : RT @Corriere: La morte di Iannelli: il pm chiede di archiviare l’inchiesta sul decesso del giovane... - stefanorizzato : RT @cyclingpro: Non ci sono colpevoli, per la Procura di Alessandria. La morte di Giovanni Iannelli: il pm chiede di archiviare l’inchiesta… -

