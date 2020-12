Monopoli-Foggia | il derby se lo aggiudicano i ' Satanelli' 3-2

CalcioFoggiaoff : #FullTime È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaa Il Foggia espunga il #Veneziani e porta a casa tre punti importantissimi… - IamCALCIO : VITTORIA ROSSONERA Blitz esterno del #Foggia a #Monopoli: #Curcio e #Garofalo firmano il successo sui biancoverdi.… - NewsTuttoC : Top & Flop di Monopoli-Foggia - 5rsMegafono : IL BOMBER DI CARAPELLE #Carapelle Ecco chi è Luigi Samele, tra i marcatori nell'ultima partita tra #Foggia e… - IlMattinoFoggia : Al #Foggia piace giocare a #Monopoli e vince pure il 'Veneziani'. Di Alberto Mangano #MONFOG #LegaPro -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Foggia

Vola il Foggia, che vince in casa del Monopoli. La Ternana prosegue la sua marcia in testa alla classifica. Il Bari non è andato oltre il pari in casa con ...Vittoria di carattere per il Catania, che ribalta la Viterbese e passa sul 2-1 al 94' con il tap-in di Sarao, dopo il rigore parato da Daga . Quasi sul gong è ...