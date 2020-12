Miss Italia quest'anno si elegge in streaming e senza televoto (Di domenica 13 dicembre 2020) In tempi di Covid cambia anche l’elezione di Miss Italia, che fa a meno della tv per andare in streaming. Per la prima volta in 80 anni, domani si sceglierà la reginetta in un’edizione completamente... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 dicembre 2020) In tempi di Covid cambia anche l’elezione di, che fa a meno della tv per andare in. Per la prima volta in 80 anni, domani si sceglierà la reginetta in un’edizione completamente...

