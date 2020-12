‘Miss Italia 2020’ | ecco le 23 finaliste che domani si contenderanno la vittoria e una chiacchieratissima ex tronista sarà l’inviata speciale!

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 dicembre 2020) Anche Miss, lo storico concorso di bellezza, dovrà adattarsi alle rigide norme in tema di Covid-19. È così che, per la prima volta dalla sua istituzione nel 1979, Miss2020 verrà eletta in diretta streaming e non in televisione. L’ottantunesima edizione del concorso, rimandato da settembre a dicembre, vedrà un numero di partecipanti ridotto rispetto agli anni passati e senza la tradizionale passerella. Tuttavia, Patrizia Mirigliani ha voluto comunque proseguire con lo svolgimento della manifestazione. Le ragazze si sono radunate sabato 12 dicembre nell’Hotel Splendide Royal di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, sede del concorso nelle tre giornate romane. La finale si terrà lunedì 14 dicembre a Roma, con 23 concorrenti che siil titolo di più bella d’andato nel 2019 a ...